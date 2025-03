CARABINIERI Riciclavano oro rubato, 74 perquisizioni fra Veneto, Trento e Rimini Uno dei destinatari dell’attività era domiciliato a Misano.

Un’operazione dei Carabinieri di Padova ha portato al sequestro di beni e perquisizioni nei confronti di 74 indagati tra Veneto, Trento e Rimini, nell’ambito di un’indagine sul riciclaggio di oro rubato. L’inchiesta, avviata nell’aprile 2024, ha permesso di ricostruire un traffico di gioielli di provenienza illecita che venivano acquistati da un orefice vicentino e fusi da un complice in provincia di Padova per ricavarne lingotti.

Durante le indagini sono stati documentati centinaia di accessi all’immobile dell’orefice da parte di soggetti già noti per reati contro il patrimonio. Il valore del giro d’affari stimato supera 1,35 milioni di euro. Sono stati sequestrati oro, argento, contanti per circa 390.000 euro, telefoni cellulari e strumenti per la fusione dei metalli preziosi. Il provvedimento ha inoltre disposto il sequestro preventivo di conti bancari per 500.000 euro.

L’operazione ha già portato a nove arresti in flagranza di reato, otto per furti in abitazioni e uno per rapina in gioielleria. Uno dei destinatari dell’attività, che ha interessato il Nord-Est, era domiciliato a Misano.

