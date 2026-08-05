POLITICO ITALIA Riconoscimento facciale, il governo assicura: "Nulla di automatico affidato all'intelligenza artificiale" Nel vertice pre Consiglio dei ministri decisa la proroga del taglio di 17 centesimi sul gasolio fino al 25 agosto

Ieri sera il Consiglio dei ministri, prima vertice a tre dei leader di maggioranza, nel corso del quale è stata decisa la proroga di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio. Un vertice pre Consiglio dei ministri, tra la presidente del Consiglio, i suoi vice e il ministro dell'Economia, per prorogare fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi sul gasolio.

Il governo da marzo ha già speso oltre 2 miliardi di euro per calmierare i prezzi dei carburanti, rastrellando soldi ovunque, anche dai ministeri, come confermato dai ministri, per il vice Guardasigilli Sisto “si è raschiato il barile”, ed anche la ministra dell'Università Bernini sottolinea che “il portafoglio è stato aperto”. Sempre lo stesso Sisto ha spiegato il provvedimento sul riconoscimento facciale: scongiurata la possibilità di alimentare banche dati biometriche con lo scraping indiscriminato di immagini raccolte sul web.

Il ministro Zangrillo conferma l'assunzione straordinaria di 500 agenti e assistenti di polizia di Stato da dicembre del 2026, anche per potenziare il controllo delle frontiere e dei flussi migratori. Stanziati 100 milioni per le prime emergenze post sismiche nei Campi Flegrei e a Pozzuoli, ha annunciato il ministro Musumeci. Ok anche alla riorganizzazione della Corte dei Conti, nonostante i magistrati ritengono mini la loro autonomia e siano entrati in agitazione, minacciando scioperi in autunno.

“Sentiremo i magistrati”, promette il governo. Dalla presidente Meloni, che ieri ha incontrato i carabinieri feriti negli scontri No Tav, un messaggio alle imprese, “manteniamo un impegno – è la premessa – con un provvedimento a costo zero che taglia gli oneri amministrativi a carico delle aziende, soprattutto le più piccole, con un messaggio chiaro: la responsabilità d'impresa non può trasformarsi automaticamente in criminalizzazione d'impresa”.

Nel video l'intervento di Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia

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