INDAGINE GDF Ricostruzione dopo il terremoto delle Marche del 2026, scatta il blitz antimafia: 51 indagati Otto misure di custodia cautelare in carcere e sequestri per oltre 57 milioni di euro. L'inchiesta riguarda lavori privati e appalti della Regione Marche e di altri enti pubblici

Ricostruzione dopo il terremoto delle Marche del 2026, scatta il blitz antimafia: 51 indagati.

Otto misure di custodia cautelare in carcere, 51 indagati e un sequestro di beni per oltre 57 milioni di euro. È il bilancio dell'operazione "Ricostruzione" della Guardia di Finanza di Ancona, coordinata dalla Dda, su un sistema illecito in commesse per la ricostruzione privata post-sisma 2016 e appalti banditi da Regione Marche, Erdis Marche e Università di Camerino, per accuse di truffa aggravata, infiltrazioni di criminalità organizzata di stampo mafioso, e corruzione. Oltre 50 perquisizioni nelle province di Ancona, Macerata, Pesaro-Urbino, Fermo, Roma, Caserta, Napoli, Reggio Calabria, Modena, Terni, Chieti, Treviso e Piacenza.

L'operazione, condotta dal Nucleo di polizia economico - finanziaria delle Fiamme Gialle di Ancona, si è articolata in più filoni, tra i quali, uno relativo alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche destinate alla ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici, i cui lavori sono stati subappaltati anche a soggetti collegati alla criminalità organizzata calabrese e campana e, un altro, concernente condotte di corruzione poste in essere da pubblici ufficiali e imprenditori.

Gli accertamenti, tra esecuzione delle misure cautelari, perquisizioni e acquisizioni di documenti. hanno impegnato circa 230 militari della Guardia di Finanza. Al momento sono ci sono 51 persone indagate; per otto delle quali è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona la misura della custodia cautelare in carcere; disposto l'interrogatorio preventivo per altre cinque e il sequestro per oltre 57 milioni di euro.

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