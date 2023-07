EMILIA-ROMAGNA Ricostruzione Emilia-Romagna, il Commissario Figliuolo annuncia risorse e linee guida I fondi, superiori al miliardo per il 2023, dovranno essere erogati solo a chi realmente ha subito danni e si comincerà dai comuni più piccoli ed esposti.

Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione in Emilia-Romagna, ha annunciato oggi di fronte alla commissione Ambiente della Camera le risorse che saranno a disposizione della Regione: un miliardo e 28 milioni per il 2023, 750 milioni per il 2024 e 841 per il 2025, con la possibilità di chiedere integrazioni in caso di necessità.

Figliuolo, che domani visiterà il territorio di Forlì, ha proseguito spiegando quelle che saranno le linee guida dei suoi interventi. I fondi dovranno essere erogati solo a chi realmente ha subito danni e si comincerà dai comuni più piccoli ed esposti. Altre priorità saranno la messa in sicurezza e l’apertura delle scuole insieme allo smaltimento di oltre 150 mila tonnellate di rifiuti.

Proprio in un piccolo comune del Ravennate Casola Valsenio, si è riunita oggi la Commissione Territorio e Ambiente dell’Emilia-Romagna in seguito a un sopralluogo che ha calcolato tra Casola Valsenio e Brisighella oltre 800 frane e circa 250 milioni di danni.

Irene Priolo, vicepresidente della Regione, ha infine aggiunto di aver già riferito alla Struttura Commissariale della necessità di dare al più presto copertura finanziaria agli interventi pubblici per evitare che i cantieri si fermino.

Nel servizio le parole del Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo e di Stefano Caliandro, Consigliere regionale Emilia-Romagna.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: