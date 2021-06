CRONACA Ridracoli: escursionista di 63 anni muore cadendo da un dirupo

Ieri pomeriggio Giancarlo Vilella, un cesenate di 63 anni è precipitato giù da un pendio nei pressi della diga di Ridracoli. Stava percorrendo insieme a due amici un sentiero non segnato sulle cartine Cai (Club Alpino Italiano), quando è inciampato su un masso che deve avergli fatto perdere l'equilibrio, facendogli fare un volo di una cinquantina di metri.

I due compagni hanno subito chiamato i soccorsi. come riporta il Corriere della Romagna, per primo è arrivato il Soccorso Alpino Romagnolo, che ha stabilito il decesso. È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e dell'elicottero partito da Bologna per recuperare il corpo, ormai già morto, probabilmente a causa delle ferite riportate alla testa dovute all'urto con massi e tronchi durante il volo.

