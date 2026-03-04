Rientrati da Dubai i quattro studenti riminesi: abbracci e sollievo a Malpensa

È finito con un lungo abbraccio alle famiglie l’incubo dei quattro studenti riminesi rimasti bloccati a Dubai dopo l’escalation del conflitto in Medio Oriente. I ragazzi erano tra i circa 200 studenti italiani del progetto World Scholars Cup rientrati ieri sera in Italia con un volo partito da Abu Dhabi e atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa alle 19.25.

All’arrivo, al terminal 1, i giovani sono stati accolti tra applausi, lacrime e selfie da genitori e amici che per ore avevano seguito il volo in tempo reale. Il rientro è stato organizzato dopo il trasferimento in pullman da Dubai ad Abu Dhabi, mentre nella regione cresceva la tensione dopo i bombardamenti seguiti all’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

Tra gli studenti il racconto è quello di giorni difficili. "La prima sera avevamo paura, vedevamo i missili passare e non sapevamo cosa fare", ha spiegato all'Ansa uno dei ragazzi, ricordando le ore passate tra allarmi e rifugi. "Adesso che sono qui e ho baciato mia mamma sto bene". Anche gli insegnanti parlano di momenti drammatici. "Due notti d’inferno, una cosa terribile", ha raccontato una docente che accompagnava il gruppo.

Sono invece circa 35 i cittadini sammarinesi che si trovano attualmente nell'area del Golfo, residenti o in vacanza, e che hanno chiesto assistenza al Dipartimento Affari Esteri; 6-7 quelli in Paesi non direttamente interessati dalle operazioni militari ma impossibilitati, per il rientro, a fare scalo in hub chiusi al traffico aereo. A rischio al momento anche gli spostamenti via terra e via mare. Fra questi, quattro si trovano sulla nave da crociera MSC Euribia, ferma nel porto di Dubai.







