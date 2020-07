RIPARTENZA Rientro a scuola, a Roma le lezioni si terranno anche nelle parrocchie

Il suono della campanella, per il prossimo anno scolastico, potrà avvenire nelle parrocchie. Accadrà a Roma, dove, questa mattina, il cardinale vicario Angelo De Donatis, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio Rocco Pinneri hanno firmato il protocollo di intesa "finalizzato alla formalizzazione della comune intenzione di elaborare e attuare un 'Progetto di collaborazione per la ripresa dell'attività scolastica ed educativa in Roma'".

Secondo il documento, parte delle prestazioni didattiche pubbliche si potranno svolgere, nelle condizioni di maggiore sicurezza possibile, negli spazi ecclesiastici.

Il Vicariato farà da tramite con le parrocchie e gli altri enti religiosi, che "metteranno a disposizione, secondo le proprie possibilità, ambienti chiusi e aree scoperte che possano consentire ai diversi istituti di ampliare lo spazio-scuola e rispettare con maggiore cura le indicazioni (in primis il 'distanziamento fisico') fornite dalle autorità governative e sanitarie per prevenire, nel contesto scolastico, forme di contagio da Covid-19".

Una volta individuate le esigenze degli istituti e le disponibilità delle parrocchie, "Roma Capitale e Città metropolitana elaboreranno i necessari interventi di adattamento e ristrutturazione funzionale sugli ambienti e aree scoperte che verranno utilizzati per l'attività didattica".

