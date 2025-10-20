Rieti, assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket: muore uno degli autisti colpito da un mattone

Si è concluso in tragedia il viaggio di ritorno dei tifosi del Pistoia Basket dopo la partita di Serie A2 disputata e vinta domenica a Rieti contro la Sebastiani.

Il pullman che li riportava in Toscana è stato preso di mira, si sospetta da un gruppo di ultras reatini: uno degli autisti è rimasto ucciso. Raffaele Marianella, 65 anni, di origini romane ma residente a Firenze, lavorava solo da pochi mesi per la ditta di trasporti.

L’assalto è avvenuto lungo la superstrada Rieti–Terni, nei pressi dello svincolo di Contigliano. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo — scortato fino a quel punto dalle forze dell’ordine — sarebbe stato bersagliato da una fitta sassaiola poco dopo la fine della scorta. Un mattone avrebbe quindi infranto il parabrezza, colpendo in pieno uno dei due autisti, seduto accanto al collega al volante. Inutili i tentativi di rianimarlo.

Gli investigatori ipotizzano che gli aggressori abbiano seguito il pullman per alcuni chilometri, per poi appostarsi dietro il guardrail e colpire di sorpresa. Una decina di tifosi reatini ascoltati dalla Squadra Mobile di Rieti in merito all'accaduto. Per il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, si tratta di 'un assalto sconvolgente. Non è possibile morire così', ha affermato.

I momenti di tensione tra le tifoserie sarebbero scattati già durante il match, poi riportati alla calma dall’intervento della sicurezza e della polizia.







