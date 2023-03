Rifioriscono i “Giardini d'Autore”: natura, arte e bellezza nel centro storico

La manifestazione botanica primaverile si trasferisce nel centro storico di Rimini per un weekend fra natura, arte e bellezza. Castel Sismondo, Piazza Malatesta e Piazza dei Sogni i luoghi in cui si incontreranno piante, fiori, artigianato e design. Questo cambiamento porterà con sé un doppio significato: da un lato è un ritorno in un contesto che ha già ospitato precedenti edizioni di successo, dall’altro quello stesso luogo si è dipinto di ulteriore magia grazie al verde e alla cultura.

“Un ritorno al passato”, ma completamente rivisto e ridisegnato, perché questa è la lezione che insegnano le stagioni, vivere è cambiare e, come la natura, anche Giardini d’Autore rifiorisce e rinasce portando con sé la bellezza della primavera. Primo appuntamento in programma sabato 18 e domenica 19 marzo. Protagonisti come sempre i migliori vivaisti italiani che, attraverso la loro proposta botanica, regalano ogni anno l’occasione di conoscere ed acquistare piante ed essenze uniche per giardini e terrazzi. Accanto a loro artigiani, designers e aziende agricole con prodotti di eccellenza della terra.