Rifiuti pericolosi: sequestrato un cantiere navale a Rimini.

Il reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini ha ispezionato l'area di un cantiere navale di diecimila metri quadri che veniva utilizzato come deposito di rifiuti speciali, anche pericolosi. Sul posto sono stati trovati materiali da costruzione, anche in amianto, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose come vernici e solventi, rottami metallici, scarti di lavorazioni in vetroresina e altri materiali di varia natura, quali inerti da lavorazioni edilizie e pneumatici fuori uso.

I rifiuti, circa 50mila kg di materiale, sono stati sottoposti a sequestro assieme all'intera area. I due amministratori dell'azienda sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria di Rimini per violazione alle normative ambientali sulla gestione dei rifiuti. Prescritta un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, a carico dei due responsabili, con la corretta rimozione dei rifiuti

