Riforma caccia, Spinelli: “Dopo oltre 30 anni una riforma necessaria per territorio, agricoltura e sicurezza”

"Si compie un passo atteso da oltre trent’anni. La normativa vigente risale al 1992, un contesto profondamente diverso da quello attuale, e necessitava di un aggiornamento capace di rispondere alle nuove sfide poste dalla proliferazione incontrollata di alcune specie, dai danni all’agricoltura, dai rischi sanitari e dai crescenti problemi per la sicurezza dei cittadini".
Così la Senatrice romagnola di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli, interviene sul via libera del Senato alla riforma della legge sulla fauna selvatica. "Questa legge - spiega la Senatrice - non riduce le tutele ambientali, che restano pienamente garantite, ma introduce il principio della gestione attiva della fauna selvatica, superando una situazione di sostanziale non- gestione che negli anni ha prodotto squilibri sempre più evidenti".
Spinelli sottolinea il rafforzamento delle misure contro il bracconaggio con l’inasprimento delle sanzioni e l’introduzione di "strumenti più efficaci per contrastare ogni forma di illegalità".
"Si tratta di una riforma equilibrata - spiega ancora la Senatrice - che tutela la biodiversità, sostiene il mondo agricolo e rafforza la sicurezza del territorio, frutto del lavoro portato avanti con determinazione dal Ministro Francesco Lollobrigida, dal Sottosegretario Patrizio La Pietra e dal Governo Meloni. Ora il provvedimento passa alla Camera per completare un percorso che l’Italia attendeva da troppo tempo.”