Riforma della giustizia, al via raccolta firme per il referendum

Maggioranza e opposizione hanno avviato distinte raccolte di firme per richiedere il referendum confermativo sulla riforma della giustizia che prevede la separazione delle carriere. Per il centrodestra la richiesta formale è stata presentata il 31 ottobre, i delegati indicati sono Sara Kelany, Enrico Costa e Simonetta Matone, per il deposito in Corte di Cassazione. Per il centrosinistra ci sono invece Chiara Braga, Riccardo Riccardi e Luana Zanella, una volta raggiunto il quorum costituzionale di un quinto dei componenti della Camera. Intanto sono iniziate, e proseguiranno fino a giovedì quando sarà audito anche il ministro dell'Economia Giorgetti, le audizioni in commissione Bilancio al Senato sulla manovra. Grande scoramento da parte di alcune associazioni, come l'Udu, Unione universitari, per la quale le università “per l'ennesima volta vengono messe come fanalino di coda all'interno dell'agenda politica”. Sulla scalinata di piazza di Spagna Greenpeace ha srotolato un enorme scontrino, il conto della crisi climatica al governo e alle aziende fossili, spiega l'organizzazione ambientalista, proprio in vista della prossima finanziaria. Una stima dei costi che la collettività sta già pagando e pagherà, 5mila miliardi di euro, pari al danno economico associato, aggiunge, a sei delle maggiori aziende dei combustibili fossili.

Nel video l'intervista a Simona Abbate, Greenpeace Italia









