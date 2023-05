Riforme istituzionali, faccia a faccia tra Meloni e Schlein

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Si è concluso ieri sera il primo giro di consultazioni del governo Meloni con le opposizioni, con l'atteso faccia a faccia con la segretaria del Partito Democratico. Una giornata di dialogo che la stessa presidente Meloni ha definito, al termine, “proficua e molto interessante”. Cerca convergenze ampie per le riforme istituzionali, ma il confronto con le opposizioni può essere complicato: da parte di Alleanza Verdi-Sinistra c'è indisponibilità al presidenzialismo, lo ha detto Angelo Bonelli, per il quale va tutelata la figura del presidente della Repubblica. Molto atteso il faccia a faccia tra la presidente del Consiglio e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Non ci sottraiamo al confronto, dice quest'ultima, ma per noi questa discussione sulla riforma istituzionale non è una priorità del Paese. Per la presidente Meloni gli obiettivi irrinunciabili da soddisfare sono essenzialmente due. Vogliamo rimettere più possibile la sovranità nelle mani dei cittadini, conclude poi, e garantire una democrazia più matura.

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Elly Schlein, segretaria Partito Democratico, e di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio