“Rifugi da incubo” sull'Appennino emiliano-romagnolo: Federconsumatori chiede i nomi degli esercizi sanzionati

Dopo l’inchiesta dei Carabinieri del NAS che ha portato alla luce gravi irregolarità in 12 dei 16 rifugi, locande e punti di ristoro ispezionati nell’Appennino emiliano-romagnolo, interviene duramente Federconsumatori Emilia-Romagna. In una nota l’associazione parla apertamente di "rifugi da incubo", denunciando condizioni sanitarie e igieniche che vanno "oltre ogni possibile immaginazione".

Pur esprimendo apprezzamento per l’azione dei NAS, Federconsumatori contesta la mancata trasparenza: "Ci complimentiamo con i Carabinieri, ma è per noi del tutto incomprensibile la mancata comunicazione ai cittadini dei nomi dei soggetti coinvolti". Secondo l’associazione, il silenzio rischia di danneggiare anche gli operatori onesti, con riferimento ai quattro rifugi trovati completamente in regola, perché "non si distingue tra chi rispetta le regole e chi non lo fa".

La descrizione delle irregolarità riscontrate è cruda: "Alimenti scaduti da oltre vent’anni, conservati in ambienti che sarebbero stati discutibili già nel Medioevo, tra animali vivi e morti, cibi mal conservati e di provenienza ignota". Secondo Federconsumatori, tutto questo contrasta con l’aspettativa dei turisti che in montagna cercano natura e autenticità, e invece si trovano di fronte al rischio di intossicazioni alimentari o peggio: "Non si può scherzare con la salute dei cittadini, i fatti riportati sono gravissimi".

Secondo l'associazione non sono accettabili restrizioni per la tutela della privacy anche quando sono in gioco interessi pubblici fondamentali come la salute. Federconsumatori annuncia quindi l’intenzione di rivolgersi al Garante per la Concorrenza e il Mercato, denunciando "una mancata informazione che ha effetti molto concreti sulla fiducia dei consumatori".

Oltre alla richiesta di rendere noti i nomi delle strutture sanzionate, l’associazione sollecita la Regione Emilia-Romagna ad aprire un confronto più ampio sulla qualità dell’offerta turistica e gastronomica dell’Appennino, dai requisiti minimi di sicurezza alimentare fino alla formazione del personale.

Infine, propone di valorizzare pubblicamente i quattro rifugi che si sono distinti per il pieno rispetto delle norme, evitando di lasciarli nell’anonimato: "Siamo certi che non ci saranno difficoltà a fare il loro nome, evitando di assimilarli a chi serviva a tavola della mortadella, prodotta quando in Italia circolavano ancora le lire".

Non manca, infine, un accento polemico sulla tracciabilità dei prodotti di punta della cucina montana: "Il carissimo tartufo spolverato su di un piatto viene per davvero dalle Valli del Dolo e del Dragone? O è albanese? Oppure è cinese, aromatizzato chimicamente? E vogliamo parlare dei porcini, che ogni anno l’Italia importa essiccati per 2.000 tonnellate da paesi come la Croazia e la Cina?".