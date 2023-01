Rimasto senza benzina, santarcangiolese 80enne travolto a Fossombrone

Rimasto senza benzina, aveva lasciato in una piazzola la sua Land Rover e si era avviato a piedi al buio lungo la Superstrada Fano-Grosseto: l'intenzione era di raggiungere l'uscita di Fossombrone e di prendere una tanica di benzina, ma fatti pochi metri è stato travolto e ucciso da un'auto, che viaggiava in direzione monti e il cui conducente non si è accorto di avere investito una persona. Pensava di avere urtato un animale. Si è fermato a lato della strada ed è tornato indietro a piedi fuori dalla carreggiata, trovando una scarpa nella corsia di marcia. Guardando nel fossato laterale, oltre al guard rail si è accorto del corpo di un uomo. È morto così Vittorio Bernardini, 80 anni, di Santarcangelo di Romagna. Inutili i soccorsi del 118. Sul luogo anche la polizia stradale e i vigili del fuoco.