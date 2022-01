SMOG Rimescolamento dell'aria, da domani bollino verde in tutta l'Emilia-Romagna

Rimescolamento dell'aria, da domani bollino verde in tutta l'Emilia-Romagna.

Rientra l'allerta smog in Emilia-Romagna. In base alle previsioni dell'Agenzia regionale per l'ambiente, le misure emergenziali - in vigore anche oggi in regione tranne che nei territori di Piacenza, Forlì-Cesena e Rimini - sono sospese in tutte le province della regione. È atteso dunque un miglioramento della qualità dell'aria. Da domani, primo febbraio saranno in vigore solo le misure ordinarie relative ai veicoli più inquinanti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: