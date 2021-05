SOCCORSO ALPINO Riminese si perde durante un'escursione nei boschi di Ridracoli: recuperato dal battello

Riminese si perde durante un'escursione nei boschi di Ridracoli: recuperato dal battello.

Il Soccorso Alpino è intervenuto nei pressi della diga di Ridracoli per aiutare un uomo di 58 anni. A dare l'allarme un gruppo di canoisti che che aveva sentito delle grida provenire dal bosco. Cinque squadre sono intervenute per perlustrare la zona che è molto ampia e senza copertura telefonica. Per fortuna l'uomo è poi riuscito autonomamente a raggiungere il sentiero per ritornare alla diga, dove è stato recuperato dal battello navetta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: