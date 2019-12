"NATALE SICURO" Rimini: 1 arresto e 11 denunce da parte dei Carabinieri

Rimini: 1 arresto e 11 denunce da parte dei Carabinieri.

Un arresto e 11 denunce, il bilancio dell'operazione “Natale Sicuro” dei Carabinieri del Comando Provinciale di Rimini. Festività che entrano nel vivo, dunque controlli intensificati. Nelle ultime 72 ore, è finito infatti in manette un 42enne rumeno, già noto alle forze dell’ordine. Sull’uomo, controllato in Piazzale Cesare Battisti, pendeva un ordine di carcerazione emesso il 18 dicembre scorso dal Tribunale di Vercelli, per una condanna ad un anno e 11 mesi per il reato di ricettazione. Tutte per guida sotto l'effetto dell'alcool le 11 denunce in stato di stato di libertà segnalate dai militari. 2 infine le persone provate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti di vario genere destinate all’uso personale.



