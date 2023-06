Rimini: 10 anni di Al Mèni. Il grande abbraccio che avvolge i produttori della Romagna alluvionata

In 10 anni si crea una storicità, si consolidano certezze e propositi futuri, e quest'anno Al Mèni non manca di dedicare il traguardo raggiunto ai produttori romagnoli colpiti dall'alluvione avvolgendoli in un abbraccio ideale che sa di solidarietà e condivisione. Nel fine settimana, sabato 17 - l'inaugurazione con Massimo Bottura è fissata alle 11.30 – fino a tutta la giornata di domenica 18 giugno, Piazzale Fellini si anima di sapori per la festa della cultura gastronomica regionale, con il mercato delle eccellenze del territorio, street food gourmet, incontri negli spazi Slow Food, laboratori di alto artigianato, vignaioli, pescatori, apicoltori, contadini, insieme per una grande celebrazione del cibo.

Immancabile lo show cooking: sul palco-cucina del tendone, si alterneranno nei due giorni, venti chef, provenienti da Marocco, Israele, Canada, Germania e altre parti del mondo, con tredici rappresentanti femminili, un numero mai così alto. L'edizione 2023 guarda infatti alle donne in cucina, anche se ad Al Mèni non sono mai mancate, ed al clima che cambia il cibo richiamando la strettissima attualità. E' per questo che l'abbraccio, tema portante dell'edizione, si concretizza nell'azzeramento del contributo di partecipazione al mercato per i produttori romagnoli più danneggiati dagli allagamenti. “La tavola che mette insieme le persone”.

Comune di Rimini da sempre parte attiva di Al Mèni ed oggi in modo ancor più manifesto nel sostegno alle realtà in crisi con un occhio alla sostenibilità. Lo spazio di Hadria 37 accoglie coloro che vorranno conoscere il progetto di valorizzazione territoriale ideato dallo chef Mariano Guardianelli che ha l’obiettivo di informare e guidare le persone verso un consumo responsabile ed equilibrato dei prodotti ittici locali e di stagione. Le azioni di comunicazione promosse da Hadria 37 sostengono l’opera di Fondazione Cetacea attraverso campagne di raccolta fondi destinate alla salvaguardia del Mare Adriatico.

Come ogni domenica di Al Meni, i cancelli del Grand Hotel si apriranno per il raffinato déjeuner sur l’herbe: un pic-nic speciale, organizzato nei giardini dello splendido Hotel liberty caro a Fellini, a cura di Claudio di Bernardo, chef del Grand Hotel di Rimini, e Roberto Rinaldini, maestro di pasticceria, in collaborazione con Massimo Bottura e gli chef di Al Meni.

L’evento, ispirato alla poetica onirica di Fellini declinata sul cibo, ideato da Massimo Bottura e CheftoChef emiliaromagnacuochi, insieme a Rimini Street Food, a Slow Food Emilia Romagna e al Comune di Rimini, unirà i grandi talenti dell’alta cucina italiana e internazionale e i grandi prodotti alimentari e di alto artigianato provenienti da tutta la Regione.

Nel video le interviste ad Enrico Vignoli, responsabile selezione gastronomica Al Mèni e Francesco Bragagni, Ass. politiche sviluppo risorse umane e legalità Comune di Rimini.