Rimini: 10 patenti sospese per guida in stato di ebrezza nel weekend.

La Polizia Locale di Rimini ha sospeso 10 patenti per guida in stato d'ebbrezza nei controlli del fine settimana. Su 20 conducenti controllati 10 sono risultati positivi all'etilometro. Cinque violazioni hanno comportato sanzioni amministrative, quattro hanno attivato la procedura penale e una ha portato al sequestro del veicolo. Fra i multati anche due conducenti neopatentati, che avevano un tasso alcolemico superiore allo zero. I controlli sono stati effettuati fra piazzale Boscovich e via Colombo dagli agenti della squadra giudiziaria.

