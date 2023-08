CRONACA Rimini: 13 motociclisti tedeschi creano il parapiglia, denunciati per resistenza Perquisite le stanze dell'hotel dove alloggiavano, trovate armi e oggetti atti ad offendere

Rimini: 13 motociclisti tedeschi creano il parapiglia, denunciati per resistenza.

Tredici motociclisti tedeschi sono stati identificati e denunciati a vario titolo ieri mattina dalle forze dell'ordine di Rimini, in un'operazione congiunta di carabinieri e polizia di Stato, dopo che giovedì sera, mentre cenavano in un ristorante sulla spiaggia, hanno iniziato ad alzare i toni tanto da far temere la degenerazione in rissa. Il titolare del ristorante ha quindi chiamato il numero dell'emergenza e quando polizia e carabinieri sono arrivati sul posto, sul lungomare all'altezza dei bagni 77-78, i motociclisti tedeschi hanno anche mostrato di voler fronteggiare le forze dell'ordine con bastoni e catene. Ieri mattina quindi una trentina gli uomini di Volanti, Squadra Mobile e Nucleo Radiomobile dei Carabinieri poco prima di mezzogiorno ha circondato l'hotel Panama Majestic dove alloggiano i bikers e poi in 13 sono stati prelevati e portati in Questura. Sono state inoltre perquisite le loro stanze dove sono stati trovati tre pugnali, due spray al peperoncino, un tirapugni e un martello. Nove denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, gli altri denunciati per possesso non giustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: