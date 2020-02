STATO D'EBBREZZA Rimini: 13 patenti ritirate in una sola notte, auto confiscata a 50enne riminese

Rimini: 13 patenti ritirate in una sola notte, auto confiscata a 50enne riminese.

Oltre 200 i veicoli controllati dalla Polizia locale di Rimini nella notte fra venerdì e sabato, in tre diverse strade della città: in centro storico sulla circonvallazione, a Marina Centro all’altezza di piazzale Marvelli, e a Miramare su via Cavalieri di Vittorio Veneto. 13 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, tutte appartenenti a guidatori tra i 40 e i 50 anni, la maggior parte donne. Di queste, 7 avevano un tasso alcolemico tra l’1,10 e l’1,59 grammi per litro. Per una 50enne riminese, che aveva superato la soglia di 1,5 g/l, è scattata anche la confisca del mezzo.



I più letti della settimana: