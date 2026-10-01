BULLISMO Rimini, 13enne preso a pugni a scuola. Il padre farà denuncia Seconda aggressione in una settimana durante il cambio dell’ora. Il ragazzo è finito in ospedale con lesioni non gravi. La famiglia valuta la denuncia ai carabinieri, solidarietà della deputata FdI Beatriz Colombo.

Rimini, 13enne preso a pugni a scuola. Il padre farà denuncia.

Un ragazzino di 13 anni è stato preso a pugni a scuola da un coetaneo, in corridoio, durante un cambio dell'ora.

Un episodio di bullismo, il secondo in una settimana, raccontato dal padre della vittima al Resto del Carlino, edizione di Rimini: "Si sono incrociati nel corridoio e l'aggressore, anche lui tredicenne, è partito e gli ha dato un pugno nello stomaco".

Si tratterebbe di un ragazzo, dice il genitore, già protagonista di altri episodi di bullismo, "sia ai danni di mio figlio che di altri ragazzi. E a quanto ne so anche di professori della scuola". Il ragazzo è stato portato in ospedale la prima volta il 23 settembre e poi ieri, ha avuto lesioni non gravi.

"Mio figlio mi ha detto che non è convinto di tornare a scuola", dice il padre che riferisce di aver parlato con la preside e di essere intenzionato ad andare dai carabinieri a sporgere denuncia.

"Voglio esprimere tutta la mia vicinanza al ragazzo di 13 anni vittima delle aggressioni. A loro voglio dire una cosa molto semplice: noi ci siamo e faremo tutto il possibile perché non si sentano soli. Se qualcuno conosce personalmente la famiglia e può mettermi in contatto con loro, vorrei andare a trovare il ragazzo e portargli personalmente la mia solidarietà", dice la deputata di FdI Beatriz Colombo.

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