Rimini, 13enne scompare mentre nuota sotto gli occhi del padre: ritrovato vivo dopo sette ore

Le immagini delle ricerche

Era scomparso mentre si trovava in acqua a poca distanza dal padre, un 13enne turista torinese in vacanza a Rimini con la famiglia che, intorno alle 13 di ieri mattina, è sparito sotto gli occhi del genitore.

E' stato ritrovato verso le 20, tra il bagno 95-96 e sta bene. Per ore Polizia di Stato, Carabinieri e Capitaneria hanno dato vita a una imponente campagna di ricerca sul litorale riminese.

Anche gli altoparlanti della Publiphono hanno rilanciato più volte appelli relativi alla scomparsa del ragazzino. Il giovane - poi ascoltato in Questura per chiarire quanto accaduto - stava nuotando a pochi metri dalla riva, mentre il padre lo seguiva camminando sulla battigia, quando è improvvisamente sparito dalla sua vista.

Non vedendo il figlio, il genitore temendo il peggio ha chiesto aiuto ai bagnini dello stabilimento 92, facendo scattare l'allarme. Le operazioni di ricerca si sono concentrate in mare tra Bellariva e Marebello e sulla spiaggia. Per le ricerche è intervenuto anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco.







