Rimini: 14 settembre primo giorno di scuola

Tutti a scuola. Primo giorno: 14 settembre. Rimini è pronta a far tornare in classe tutti gli studenti degli oltre settanta plessi facenti capo al Comune della città. Con regole e disposizioni nuove, anticipate dagli uffici dell'amministrazione e poi confermate dal ministero dell'Istruzione. 1 metro di distanza da bambino a bambino, quindi, 2 metri tra bambino e docente e 1,2 metri tra una fila e l'altra. Niente mascherine per la fascia d'età da 0 a 6 anni. Ma anche mense scolastiche riorganizzate, con pasti che saranno serviti prevalentemente in classe, gazebo esterni, dove possibile, per la outdoor education e armadi e attaccapanni spostati nei corridoi. Evitate le classi, invece, nelle palestre, che rimarranno dedicate all'educazione fisica.

Nel servizio, l'intervista a Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini