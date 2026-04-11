CRONACA Rimini, 15 mesi in carcere da innocente: risarcito con 50mila euro Il quadro probatorio è risultato insufficiente a sostenerne la responsabilità. L'uomo era accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna con la quale aveva avuto una breve frequentazione. "Nessun risarcimento potrà restituirmi ciò che ho perso"

Rimini, 15 mesi in carcere da innocente: risarcito con 50mila euro.

Quindici mesi in carcere da innocente, con l’accusa pesante di violenza sessuale nei confronti di una donna con la quale aveva avuto una breve frequentazione, poi l’assoluzione piena e infine un risarcimento di 50mila euro per ingiusta detenzione. "Ero innocente: nessun risarcimento potrà restituirmi ciò che ho perso", ha dichiarato il 57enne siciliano, residente a Cattolica e difeso dall’avvocata Martina Montanari, in un'intervista rilasciata al Corriere Romagna.

La decisione è stata presa dalla Corte d’Appello di Bologna, che ha riconosciuto l’indennizzo dopo l’assoluzione definitiva. Durante il dibattimento, infatti, il quadro probatorio è risultato insufficiente a sostenere la responsabilità dell’imputato. Il tribunale lo ha assolto con formula piena, riconoscendo la sua totale estraneità ai fatti contestati.

Una sentenza che ha segnato la fine di un incubo giudiziario durato oltre un anno. "Quando ho appreso la notizia ho provato una grande soddisfazione, quasi incredulità - il commento -. Non si tratta di una somma elevata, ma per me rappresenta qualcosa di importante: è un punto di ripartenza, un segnale concreto che posso provare a ricostruire la mia vita. Tuttavia, sono consapevole che nessun risarcimento potrà mai restituirmi ciò che ho perso: quindici mesi di libertà, la serenità, la reputazione, le opportunità lavorative e il tempo sottratto alla mia vita. Sono ferite che restano, anche se la giustizia ha riconosciuto il torto subito".



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