ISTITUTO TECNICO Rimini: 15enne accoltellato a scuola, è reazione al bullismo

Rimini: 15enne accoltellato a scuola, è reazione al bullismo.

Esasperato dalle vessazioni del compagno di scuola, si è portato un coltello da casa e lo ha colpito. Ci sarebbe una reazione a ripetuti episodi di bullismo dietro l'accoltellamento avvenuto in una delle aule dedicate alle lezioni di tecnica all'Istituto Alberti a Rimini. Coinvolti due quindicenni, con il ferito portato in ospedale, ma non sarebbe grave e indagini in corso della Polizia di Stato



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: