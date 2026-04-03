Rimini, 16 chili di droga in casa: arrestato 35enne incensurato

Oltre 16 chili di marijuana e hashish nascosti in casa, pronti per essere immessi sul mercato: è quanto scoperto dalla Polizia di Stato a Rimini, dove un 35enne italiano, incensurato, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio.

L’indagine della Squadra Mobile è partita dalle segnalazioni dei residenti del centro storico, insospettiti da un forte odore di cannabinoidi e da movimenti anomali intorno all’appartamento. Dopo i primi riscontri, gli agenti hanno organizzato un servizio mirato nella giornata del 31 marzo.

L’uomo è stato fermato mentre rientrava a casa. La successiva perquisizione ha permesso di sequestrare l’ingente quantitativo di droga, suddiviso in diverse confezioni, oltre a tre bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto e materiale per il confezionamento.

Secondo gli investigatori, si tratterebbe di un’attività di spaccio ben organizzata, con ramificazioni soprattutto nel centro cittadino. Il 35enne è stato trasferito in carcere su disposizione della Procura, in attesa dell’interrogatorio di convalida.







