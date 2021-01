RIMINI Rimini: 16enne senza fissa dimora tenta due furti in una settimana e viene arrestato

I Carabinieri di Rimini ieri sera hanno arrestato per furto un 16enne tunisino. Il ragazzo già giovedì era stato denunciato dai militari di Viserba, per il tentato furto di un ciclomotore. Nell’occasione il ragazzo aveva tentato la fuga ma era stato intercettato e bloccato dai militari. Solo due giorni dopo era stato trovato all'interno di un hotel, chiuso per l'inverno, a bivaccare assieme ad altri connazionali e, identificato per la seconda volta, era stato affidato ad una comunità, dalla quale è subito scappato per tentare nuovamente il furto di uno scooter. Scoperto da Carabinieri, visiti i reati compiuti in un così breve arco temporale, è stato arrestato e portato presso il carcere minorile di Bologna.

