21 ott 2025
Rimini, 17enne denunciato per sospetto spaccio di droga

Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato a piede libero dalla Polizia Locale di Rimini per presunta cessione continuata e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane era stato notato più volte nei pressi di un parco del centro durante incontri sospetti.

Fermato martedì da una pattuglia in borghese, durante la successiva perquisizione domiciliare – alla presenza dei genitori – ha consegnato circa 600 grammi di hashish, 1.090 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il minore, assistito dai genitori e dal difensore, è stato interrogato dal pubblico ministero del Tribunale per i Minorenni di Bologna. Tutto il materiale è stato sequestrato e l’indagine è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.




