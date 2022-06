Rimini: 17enne ferito con un coccio di bottiglia alla stazione ferroviaria. Caccia all'aggressore [fotogallery]

Un 17enne di origine marocchina è stata accoltellato con un coccio di bottiglia, giovedì fuori dalla stazione di Rimini, durante un litigio con un connazionale. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha raccolto le prime testimonianze tra cui quelle dei militari impegnati nel servizio speciale "Strade Sicure", e la Scientifica per i rilievi. Secondo quanto ricostruito l'accoltellatore - un giovane che sarebbe stato identificato poco prima proprio da una pattuglia di 'Strade Sicure' - è un cittadino marocchino di 24 anni e sarebbe in fuga. Il ferito è ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale di Rimini. Il fatto di cronaca è avvenuto nello stesso posto dove a novembre scorso venne ucciso un 70enne filippino.