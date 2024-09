Rimini: 17enne molestata in camerino dal negoziante mentre prova un vestito

Una ragazza di 17 anni ha denunciato ai carabinieri di Rimini di essere stata molestata sessualmente da un negoziante in un camerino mentre provava un vestito. Lo riporta il Corriere Romagna, spiegando che i fatti risalgono alla metà di luglio e che solo dopo qualche giorno la ragazza aveva sporto denuncia. Nell'immediato infatti non aveva chiamato aiuto ma si era limitata a correre fuori del negozio, in zona nord del litorale riminese, spaventata e arrabbiata. Quando ha deciso di presentare una regolare denuncia ai carabinieri ha quindi descritto la situazione in cui si era venuta a trovare. E cioè che mentre stava provando un vestito nel camerino, era stata bloccata e molestata da quello che le era parso il titolare dell'esercizio commerciale. La 17enne aveva reagito subito, aveva urlato, gli aveva lanciato sul banco il vestito ed era uscita dal negozio di corsa guardandosi le spalle, nella speranza che l'uomo non la seguisse. E' partita così la segnalazione all'autorità giudiziaria e la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d'indagine. Identificato, il negoziate è risultato essere un cittadino del Bangladesh di 40 anni, incensurato e residente in Toscana. L'uomo infatti sarebbe stabile in Riviera solo nel periodo estivo e per gestire il punto vendita.