CRONACA Rimini: 18 patenti ritirate nella notte di capodanno

Rimini: 18 patenti ritirate nella notte di capodanno.

Nella notte di capodanno e nella mattinata del primo gennaio la Polizia di Rimini ha fermato e controllato 120 veicoli sulle strade. 21 i guidatori risultati positivi all'alcoltest, di cui 6 neopatentati. 18 le patenti ritirate, per un totale di 250 punti decurtati. Contestate inoltre altre 10 violazioni al codice della strada, fra cui 5 per mancato uso delle cinture di sicurezza. La maggior parte dei guidatori abitava fuori regione e si era messa alla guida per tornare all'abitazione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: