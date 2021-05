Rimini: 200 imprese pronte a diventare hub vaccinali per dipendenti e popolazione il progetto di Confcooperative Romagna, Confindustria Romagna e Legacoop Romagna che vede anche adesione Ieg

È stato messo a punto il progetto di Confcooperative Romagna, Confindustria Romagna e Legacoop Romagna, per vaccinare tramite 3 hub interaziendali, uno per ogni provincia, i dipendenti delle imprese del territorio. Le presentazioni dei progetti vaccinali dei tre hub, sono state inviate alla Regione Emilia-Romagna. Le tre associazioni, subito dopo l'annuncio del Commissario straordinario Generale Figliuolo e dei Ministri Orlando e Speranza sull'ipotesi di aprire alle imprese la possibilità di vaccinare i propri dipendenti, si sono attivate per pensare e realizzare soluzioni concrete.

Attualmente sono circa 200 le imprese che hanno espresso una manifestazione di interesse per vaccinare i propri dipendenti negli hub per un coinvolgimento circa 18 mila dipendenti di imprese di ogni dimensione e settore, appartenenti alla manifattura, ai servizi e al settore agricolo. L’obiettivo è di raggiungere circa 500 vaccinazioni al giorno. Gli hub, vaccinati i dipendenti aziendali, saranno poi messi a disposizione del territorio, per consentire il rafforzamento della campagna: nei prossimi giorni infatti si approfondiranno le possibilità e le modalità.

Italian Exhibition Group ha aderito con consapevolezza e slancio al progetto di Confcooperative Romagna, Confindustria Romagna e Legacoop Romagna: “Siamo di fronte a una straordinaria opportunità - dice Corrado Peraboni, amministratore delegato IEG - che ci consente in primis di tutelare la salute dei nostri collaboratori e, al contempo, di fornire un’ulteriore garanzia di sicurezza ai nostri clienti anche in vista dell’imminente riapertura delle fiere e dei congressi”.



