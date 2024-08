Rimini, 20enne arrestata per spaccio: sorpresa in un locale con 77 dosi di droga nel marsupio

E' stata sorpresa in un locale riminese mentre cedeva ad un ragazzo una dose MDMA: una 20enne è stata arrestata per spaccio ieri mattina dalla Polizia Locale che stava effettuando controlli in borghese. Sottoposta a perquisizione personale, nel marsupio che aveva indosso sono state trovate altre 77 dosi, già confezionate, con un mix di ecstasy, MDMA, cocaina ed eroina. La ragazza è stata quindi trattenuta in attesa di comparire questa mattina davanti al giudice del Tribunale di Rimini con rito direttissimo.

