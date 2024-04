AGOSTO 2019 Rimini, 27enne ferisce gli amici con una scheggia di vetro: assolto per legittima difesa

Assolto per legittima difesa: è questo l'esito della vicenda giudiziaria di un 27enne di Reggio Emilia, accusato di aver ferito una coppia di amici con una scheggia di vetro durante una lite scoppiata nel parcheggio di una discoteca di Misano nell'agosto del 2019. La notizia è stata data in queste ore dalla stampa locale.

Secondo quanto ricostruito, l'emiliano si trovava in Riviera per trascorrere il ferragosto con la nuova ragazza e una coppia di amici. Questi ultimi erano stati da lui notati mentre si aggiravano in un locale con un atteggiamento sospetto. Il ragazzo - temendo che i due rovistassero nelle borsette lasciate incustodite - aveva deciso di tornare a casa. Per questo aveva chiamato la sua ex riminese, chiedendole di andarlo a prendere fuori dal locale. Così era scoppiata la lite, con l'attuale ragazze e la coppia di amici che lo avrebbero aggredito e lui, per difendersi - come emerso durante il processo - li avrebbe colpiti con una bottiglia di vetro.

La giovanissima aveva riportato lesioni al braccio mentre l'altro ragazzo se l'era cavata con alcuni graffi refertati dal pronto soccorso.

