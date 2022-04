Rimini: 3,6 milioni di euro per aeroporto Fellini

Sono in arrivo 13 milioni di euro per le strade provinciali dell'Emilia Romagna e l'aeroporto di Rimini. 10 milioni per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della rete stradale e 3,6 milioni per il "Federico Fellini". Le risorse vengono dall’anticipo del Fondo sviluppo e coesione. Nello specifico per il "Fellini" si prevedono due interventi, uno di adeguamento alle norme e l’altro per la manutenzione della pista dell’aeroporto di Rimini, attuati dalla società di gestione AIRiminum. L’assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti Andrea Corsini ha dichiarato: “Con questi fondi che destineremo direttamente alle Province per velocizzare al massimo gli interventi, apriamo una prima tranche di lavori fondamentale per la nostra rete stradale e per la struttura aeroportuale riminese”.