COVID-19 Rimini: 3 nuovi casi, tutti asintomatici Il punto sul coronavirus in Italia e nel Mondo

Anche oggi 3 nuovi casi nel Riminese; tutti diagnosticati mentre erano già in isolamento domiciliare a seguito di rientro dall'estero – precisa l'AUSL -, e tutti asintomatici. 2 invece le guarigioni complete. Nell'intera Regione sono invece 49, i contagi registrati nelle ultime 24 ore. Ma la buona notizia oggi è che non si contano decessi, in Emilia-Romagna, correlati al coronavirus. 8, invece, quelli in Italia: tutti in Lombardia. Nel Paese le nuove positività sono state 239: in calo rispetto a ieri.



Resta drammatica la situazione negli Stati Uniti, dove si registrano oltre 60 mila nuovi casi per il quinto giorno consecutivo. 1.051 decessi. Nel frattempo la Grecia corre ai ripari contro il covid dopo un aumento record di contagi, e impone l'obbligo di mascherina in tutti i luoghi pubblici al chiuso. Nel Mondo i casi confermati sfiorano ormai i 18 milioni. Oltre 685.000 le vittime dall'inizio della pandemia.



