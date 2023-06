CRONACA Rimini: 31enne accoltellato a Rivazzurra, ferito soccorso da albergatore Forse un regolamento di conti per questioni legate alla droga alla base dell'aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri

È stato un albergatore ad allertare forze dell'ordine e sanitari del 118. Un 31enne albanese, prima della mezzanotte di ieri, è stato trovato sanguinante nei pressi della fermata del Metromare, a Rivazzurra, dopo aver subito un accoltellamento. Il ferito avrebbe poi raccontato agli agenti della Questura di Rimini di essere stato aggredito da due persone, probabilmente nordafricani, senza motivo. Ma l'ipotesi degli inquirenti è che possa essersi trattato di un regolamento di conti per questioni legati alla droga. L'uomo, trasportato all'ospedale “Infermi”, non sarebbe in pericolo di vita. Al momento nessuna traccia degli aggressori, ma gli inquirenti stanno passando al vaglio diverse telecamere della zona che avrebbero potuto riprenderli.

