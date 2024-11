Rimini: 34enne denuncia molestie sessuali subite da un infermiere

Un infermiere di 34 anni dell'Ospedale Infermi di Rimini è indagato per violenza sessuale su una cittadina cubana di 28 anni. Come riporta la stampa locale, l’uomo, difeso dall’avvocato Marika Patrignani del Foro di Rimini, si dichiara estraneo ai fatti e la difesa ha depositato alla Procura della Repubblica una relazione tecnica redatta dal consulente Davide Barzan.

I fatti risalgono alla fine di marzo, quando la 28enne, lamentando forti dolori addominali, si era recata al Pronto Soccorso di Rimini. Durante il ricovero, era stata accompagnata in bagno per eseguire un esame e aveva chiesto aiuto all'infermiere per reggersi in piedi a causa della flebo. È in questa circostanza che la donna avrebbe accusato l’infermiere di molestie. Dimessa, era tornata due ore dopo con altre due persone e aveva aggredito l’infermiere, che aveva riportato una prognosi di 40 giorni.

Il sostituto procuratore Annadomenica Gallucci ha aperto un’indagine per violenza sessuale. L’infermiere, a sua volta, ha denunciato la donna per l’aggressione fisica, avviando un procedimento parallelo in cui la 28enne è indagata.