Rimini: 34enne ruba auto, esce di strada e muore.

Nella notte di sabato 29 ottobre verso l'1.20 un marocchino di 34 anni residente in provincia di Savona ha rubato una Volkswagen Touran e poi con quell'autovettura fa un incidente e perde la vita. Il fatto è avvenuto sulla strada provinciale Montescudo Montecolombo, tra le frazioni di Fratta e Taverna. Lo riporta il Corriere Romagna che spiega come l'uomo "è partito ad alta velocità in direzione Taverna" e l’auto è uscita di strada ribaltandosi con il conducente che è "sbalzato fuori dall’abitacolo". L'Ansa riporta che l'auto è di un imprenditore locale che si è accorto solo in mattinata del furto. Il veicolo è dotato di antifurto satellitare per cui si è potuto risalire all'esatto percorso effettuato dal ladro prima di schiantarsi. Secondo la polizia stradale di Riccione che è intervenuta sul posto, "la vettura è uscita di strada dopo una curva". Non ci sono altri veicoli e persone coinvolte nell'incidente.

