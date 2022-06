Rimini: 34enne sorpreso a rubare, denunciato per furto aggravato

È stato denunciato per tentato furto aggravato il cittadino italiano, classe 1988, fermato dalla Polizia Locale di Rimini dopo aver sottratto da un supermercato della zona mare svariati prodotti alimentari. L’uomo, fermato a seguito della segnalazione del titolare dell’attività commerciale, aveva rimosso dai prodotti le etichette antitaccheggio, eludendo così i controlli all’uscita. Oltre alla denuncia per furto aggravato, il 34enne è stato deferito all’autorità giudiziaria anche per non avere ottemperato al foglio di via dal Comune di Rimini emesso dalla Questura nel 2021.