Rimini: 35enne pesarese accoltellato alla spalla in stazione; droga alla base della lite.

Un altro ferimento con un coltello alla stazione di Rimini. L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì, quando un 35enne di Pesaro è stato aggredito da alcune persone non ancora identificate. Secondo fonti di stampa si sarebbe trattato di un diverbio, poi sfociato in violenza, per questioni legate alla droga. Con la spalla sanguinante l'uomo ha preferito rientrare nella sua città prima di farsi medicare. Poi sarebbe scappato anche dal pronto soccorso per poi farvi ritorno, accompagnato da amici, ed essere suturato. La natura della ferita ha fatto però scattare la segnalazione alle forze dell'ordine, che hanno quindi interrogato l'uomo. L'indagine è affidata agli agenti della polizia di Rimini che stanno cercando di identificare gli aggressori e ricostruire l'accaduto. Rimane invece palese la pericolosità della zona vicino alla stazione. Quest'ultimo è infatti il quarto episodio di violenza in pochi mesi, tra cui quello, terminato purtroppo in tragedia, che ha coinvolto il 74enne filippino Galileo Landicho.

