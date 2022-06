WELFARE Rimini: 362mila euro per nuovo Albergo sociale, Gianfreda: “Puntare al reinserimento sociale”

Il Comune di Rimini ha deciso di mettere a disposizione uno stanziamento di 362mila euro - da qui al 2024 - per un nuovo Albergo Sociale, una struttura - gestita dalla Caritas - per garantire una residenza temporanea alle persone con problematiche di disagio abitativo. Nel dettaglio, spiega l'Amministrazione, alla Caritas spetta l'individuazione di un immobile con 20 stanze di diversa capienza in cui accogliere e ospitare le persone che non sono in grado di pagare un affitto e che corrono il rischio di trovarsi senza un alloggio. Caritas che si dovrà inoltre impegnare nella definizione di una serie di progetti di sostegno individualizzati predisposti dai Servizi Sociali Territoriali. La residenza nella struttura, spiega ancora il Comune, avrà una durata di tre mesi, un lasso di tempo - eventualmente prorogabile - considerato utile per la risoluzione delle problematiche che hanno causato la condizione di fragilità.

"L'obiettivo dell'Albergo Sociale - osserva l'Assessore comunale alla Protezione sociale, Kristian Gianfreda - non è solo quello di dare una risposta tempestiva all'esigenza più immediata, quella di una casa, ma anche di promuovere al suo interno delle opportunità e delle attività che inducano chi vi soggiorna a riacquisire passo dopo passo una propria autonomia e a reinserirsi nel contesto socioeconomico che gli ruota attorno Oltre all'aspetto legato al concetto assistenzialistico - conclude - con questa struttura, investiamo in politiche sociali attente a valorizzare le capacità e potenzialità degli individui".

