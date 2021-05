Rimini, 365 giorni all'anno! Presentato il nuovo portale della Destinazione

In homepage, apertura d'effetto con le parole evocative dello scrittore Marco Missiroli nel video promozionale #ChiamatemiRimini. Alla vigilia dell’apertura della stagione, VisitRimini presenta il nuovo portale della destinazione www.visitrimini.com. E' già on line, e novità, - annuncia la destination manager, Valeria Guarisco – in quattro lingue: italiano, inglese, tedesco e francese. Un punto di riferimento per i turisti Europei e non solo, con il racconto di tutte le ricchezze del territorio: mare, gusto, arte, bellezza, wellness, sostenibilità, business, fino ad arrivare alle valli e alle colline dell'entroterra, senza dimenticare, il genio di Fellini.

Un centinaio, le proposte: ogni sezione è approfondita per tematiche, che richiamano esperienze da vivere. Un modo per presentare concretamente tutto quello che si può fare a Rimini. Pacchetti vacanza che si possono acquistare direttamente sul sito compreso il booking alberghiero con una vasta offerta di strutture. Una sezione speciale, poi, è dedicata ai numerosi eventi che si svolgono in città, inclusi quelli organizzati al Palacongressi e alla Fiera.

Poi la style card per lo shopping, il wedding, ma anche le news, il blog, una chat attiva. Il tutto per stare al passo coi tempi: “Rimini è bella...perché cambia”, recita una dei claim più significativi del portale, pur mantenendo salde due caratteri distintivi: pluralità e senso di libertà.

Nel video l'intervento in conferenza stampa di Stefania Agostini, Presidente VisitRimini.