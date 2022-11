25 NOVEMBRE Rimini: 44 violenze sessuali all'anno. Dati superiori alla media nazionale In occasione della giornata contro la violenza sulle donne l'osservatorio di genere pubblica i dati

44 violenze sessuali all'anno solo nella Provincia di Rimini. Sono i dati pubblicati oggi, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, dall'osservatorio di genere. Dopo un picco di atti denunciati nel 2018 quando furono 55, il numero è andato calando con i 42 del 2019 e 37 del 2020. Il numero di delitti in rapporto alla popolazione indica per la provincia di Rimini valori molto superiori a quello medio nazionale

“I dati contenuti nell'Osservatorio di genere – spiega Barbara Di Natale, Consigliera Provinciale alle Politiche di Genere e Pari opportunità - ci invitano a tenere sempre più alta la guardia e a mettere in campo tutti gli strumenti necessari per il contrasto della violenza di genere. Una società capace di contrastare efficacemente la violenza di genere e di favorire le pari opportunità è una società in cui sussistono le condizioni per il raggiungimento di una piena autonomia economica da parte di tutte le donne. Significativo, in tal senso, è il dato riguardante il tasso di disoccupazione femminile, sceso nel 2021 sotto la soglia del 10%”.

