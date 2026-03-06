Rimini, 47enne arrestato per resistenza denuncia gli agenti della Polizia Locale: indaga la Procura

La Procura della Repubblica di Rimini sta indagando in seguito alla denuncia nei confronti di tre agenti della polizia locale riminese, presentata da un 47enne pugliese arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la denuncia presentata attraverso l'avvocato Stefano Caroli, durante le fasi dell'arresto, lo avrebbero bloccato faccia a terra schiacciandogli la testa con i piedi e procurandogli la frattura del setto nasale. L'uomo, residente a Misano Adriatico, dopo l'arresto ha patteggiato un anno e mezzo di reclusione, pena sospesa e il giudice della direttissima ha trasmesso gli atti in Procura dopo che in udienza aveva domandato all'imputato come mai avesse il volto tumefatto. Sempre secondo la denuncia l'auto civetta della Polizia Locale aveva tamponato l'Audi Tt del 47enne, sorpassandolo e tagliandogli la strada. Dopodiché era scattato un inseguimento perché il 47enne aveva tentato di eludere il controllo avendo in auto della cocaina.







