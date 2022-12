A Rimini in via Roma, una Citroen che stava procedendo in direzione Riccione si è improvvisamente trovata davanti una bici, l'uomo sulla 50ina in sella alla bicicletta ha attraversato forse senza guardare ed è stato centrato in pieno per poi essere scaraventato sulla corsia opposta. È intervenuto il 118 con l'automedica e il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena. Il traffico ha subito forti rallentamenti.