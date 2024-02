FIAMME GIALLE Rimini: 7 lavoratori “in nero” scoperti dalla Guardia di Finanza

Dalla Guardia di Finanza di Rimini un forte impegno per contrastare il lavoro sommerso. Dall'inizio del 2024 sono state ispezionate alcune attività, che hanno portato a scoprire 9 lavoratori irregolari in 4 esercizi commerciali. 7 persone risultavano assunte completamente “in nero”, mentre 2 “in grigio”, retribuiti in contanti e senza che fosse stato comunicato il lavoro intermittente.



Nello specifico in una piadineria di Rimini sono state sorprese due commesse senza contratto e pagate con i soli contanti. Tre i lavoratori "in nero" scoperti in un hotel di Marebello, mentre in un ristorante-pizzeria di Rivazzurra, ne è stato scoperto un altro che svolgeva le mansioni di pizzaiolo, oltre ad un cameriere irregolare che lavorava più ore rispetto a quanto dichiarato. Identificato anche al Gros un magazziniere che operava senza contratto.



Le irregolarità sono state comunicate alla Direzione Territoriale del Lavoro di Rimini, ai fini della sospensione dell’attività imprenditoriale, prevista per chi impiega lavoratori in nero nella misura pari e/o superiore al 10% del personale presente all’atto dell’accesso. Previste sanzioni amministrative che potranno arrivare, secondo quanto previsto, fino a 45mila euro.



