Rimini: 7 reati accertati in appena tre mesi, arrestato 19enne ucraino

I Carabinieri di Rimini Miramare hanno elencato una serie di reati a carico di un giovane, del 2002, di origini ucraine. Vanno dal furto di denaro da distributori automatici alla rapina aggravata ai danni di anziani, passando per il furto all'interno delle auto in sosta. Una vera e propria serie di razzie, messe in atto dal 19 novembre dello scorso anno a pochi giorni fa, ricostruite dalle forze dell'ordine e che hanno portato all'arresto del ragazzo, indiziato dei vari reati. Particolarmente grave ciò che è accaduto a fine anno quando, cercando di sottrarre la borsa ad una signora di 70 anni, l'ha fatta rovinare al suolo procurandole la frattura del bacino.